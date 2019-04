Queste persone ammazzano i nostri figli per strada! Stefano Leo. Il padre Maurizio a Radio 24

”.

Così a ‘Uno, nessuno, 100Milan’ su Radio 24 - Maurizio Leo, il padre di Stefano, ucciso il 23 febbraio a Torino da Said Mechaquat che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, non si trovava in carcere quando ha commesso l’omicidio per degli intoppi nella trasmissione dei documenti della Corte d’Appello alla procura. “Voglio andarmene dall’Italia? Si voglio andarmene, qui c’è qualcosa che non funziona. Ormai io ho fatto i funerali e Stefano non me lo restituisce nessuno. Prima questa cosa che l’assassino voleva uccidere qualcuno felice, poi questa cosa della Corte d’Appello: ma capite che è tutto assurdo? Neanche nei film c’è una sceneggiatura così”. Ecco l'audio completo