Gian Battista cacciato da Uomini e Donne: l'ex corteggiatore si difende su Facebook

Il cavaliere è stato allontanato per aver spintonato una collaboratrice della trasmissione. E' andata in onda l'attesa e già annunciata puntata deldi Uomini e Donne in cuiviene invitato ad abbandonare il programma. Ma l'ex cavaliere continua a negare ciò che gli viene addebitato e torna a replicare con un post su Facebook. Maria De Filippi ha deciso di cacciarlo dal programma perché l'uomo avrebbe” ha confermato la collaboratrice.

La segnalazione alla conduttrice è arrivata da Gianni Sperti che ha denunciato l'accaduto. Maria, di fronte a queste parole, non ci ha pensato due volte: “Gian Battista, per me devi lasciare lo studio”. L'uomo, prima di abbandonare la trasmissione, si è difeso e ha negato quanto affermato dalla collaboratrice del programma e continua a difendersi su Facebook: “Le porte tagliafuoco non possono essere buttate giù da un essere umano. Quelle con maniglione antipanico, si aprono con un dito, basta toccare il maniglione e si sganciano.”.