Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Colorado

Scintilla, intervistato dal settimanale "", afferma che Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbero ritornati insieme, confermando gli ultimi gossip. Il gossip suinsieme impazza oramai da giorni... i protagonisti del più chiacchierato ritorno di fiamma degli ultimi tempi stanno lasciando indizi qua e là pur senza ufficializzare la cosa. Il ballerino sta vivendo un periodo d’oro, poiché sta conducendo insieme a Fatima Trotta, Biagio Izzo ed Elisabetta Gregoraci l’ultima edizione di Made in Sud, in onda su Rai 2, con risultati molto soddisfacenti.

Adesso ci pensa il comico Scintilla – alias Gianluca Fubelli – a svelare qualcosa in più sul volto di Made in Sud e l’attuale conduttrice di Colorado, raccontando al magazine Nuovo Tv alcuni particolari sull’incursione della concorrenza dietro le quinte dello show Mediaset.“Ci ha sorpreso vedere Stefano dietro le quinte di Colorado, anche perché lui conduce Made in Sud, che rappresenta la concorrenza. Se tornassero insieme sarebbe bellissimo, soprattutto per il loro Santiago” ha detto il fidanzato di Elena Morali che poi ha aggiunto: “Quest’anno a Colorado regna l’amore, oltre alle risate”.