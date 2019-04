E' stato arrestato il presunto omicida del rapper Nipsey Hussle

L'omicida sospettato di aver ucciso il rapperè stato arrestato in California, secondo quanto riporta la, il 29enneè stato fermato a Los Angeles dalla polizia, l'uomo non sarebbe legato a una qualche gang ma avrebbe agito con fini personali, infatti secondo la polizia il rapper ed il 29enne si conoscevano e l'omicidio sarebbe legato a unaavuta in passato.

Nipsey Hussle è stato ucciso domenica a colpi di arma da fuoco fuori dal suo negozio di abbigliamento a Los Angele, subito dopo l'omicidio le generalità e una foto segnaletica di Holder erano state diffuse dalla polizia per facilitare le sue ricerche e rin tracciare la macchina con cui era scappato, al volante del quale c'era una donna. Secondo quanto riportato dal "Los Angeles Times" è stata la donna a costituirsi per prima e poco dopo Holder è stato arrestato. Il vero nome di Nipsey Hussle era Ermias Davidson Asghedom; aveva 33 anni e da adolescente aveva fatto parte di una gang di Los Angeles. Nel 2018 il suo disco di esordio Victory Lap aveva ottenuto una nomination come miglior disco rap ai premi Grammy.