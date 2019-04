Isola dei Famosi : la fidanzata di Stefano Bettarini storce il naso?

Ieri sera la finale della 14a edizione dell’, per l'ultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi tutti i naufraghi hanno fatto rientro in Italia. In studio ancheche ha riabbracciato lae i figli, dedicando un messaggio particolare a. Che ha fatto storcere il naso a. L’ex calciatore, infatti, prima di iniziare l’intervista con Alessia Marcuzzi ha voluto fare gli auguri di buon compleanno all’ex moglie.

La giovane compagna però non l’ha presa bene e inquadrata dalla regia si è mostrata piuttosto infastidita e si è lasciata andare a una piccola smorfia. Sui social gli spettatori hanno subito commentato : "Ma Bettarini che non solo appena arriva in studio non calcola Nicoletta, ma fa addirittura gli auguri a SuperSimo?”, “Nicoletta ignorata e poi auguri Simooo”, “Entra Bettarini, assalito da i figli e da Nicoletta che non si fila, va dalla Marcuzzi e fa gli auguri a Simona, inquadrata Nicoletta che fa ha un’espressione schi…a”