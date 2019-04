Femminicidio a Enna! Filippo Marraro uccide l’ex moglie con colpo pistola e si costituisce

E' accaduto questa mattina a Catenanuova (Enna), l'omicida è Filippo Marraro, il titolare di un autolavaggio, la vittima è, la sua ex moglie. Dopo l'omicidio l'uomo si è costituito presso la locale caserma dei carabinieri, la donna è stata uccisa a colpi di pistola. Adesso si attende l'autopsia sul corpo della ex moglie per i dettagli sulla dinamica del delitto. Il movente alla base del delitto è legato alla fine del rapporto sentimentale tra i due. I funerali di Loredana verranno disposti non appena l'autorità giudiziaria rilascerà la salma dopo il completamento dell'esame autoptico.