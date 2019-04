Ai funerali persone molto più allegre! Fiorello contro i David di Donatello

Lo showman commenta la manifestazione cinematografica condotta su Rai Uno da Carlo Conti. Sui social. Non per la conduzione di Carlo Conti, quanto per l'atmosfera del pubblico in sala. "". In un video pubblicato su, Fiorello sfoglia alcune riviste che riportano le immagini dello show e commenta: "". Quindi aggiunge: "".

Secondo lo showman, il mondo del cinema se la suona e la canta, quasi a creare una barriera con gli spettatori. Non c'è spazio per la comicità nella serata dei David secondo Fiore che prosegue bacchettando anche i film. Le tematiche al centro delle storie sono disgrazie e argomenti pesanti, come se non fossimo capaci di fare la commedia. Insomma un critica forte e profonda quella di Fiorello, che promette "mi hanno invitato spesso a fare un numero, ma non ci andrò mai".

