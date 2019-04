Gelido! Ad Amici la battuta di Pio e Amedeo su Britti e Luisa Corna

Al serale diospiti fissi il duo comico, che già nella prima puntata sono stati protagonisti di un divertente sketch. I due hanno preso in giro proprio tutti, anche i due direttori artistici,. Nel mirino del duo anche la stessa Maria De Filippi alla quale hanno dedicato un’ironica canzone.

Ma durante la performance di Pio e Amedeo hanno riso tutti tranne Alex Britti che sembra non aver gradito la battuta sulla sua ex Luisa Corna ; Chi di noi non è cresciuto con i successi di Alex Britti! Io mi ricordo soprattutto un successo di Alex Britti: Luisa Corna! Alex Britti, nel 2003, si bombò Luisa Corna, ragazzi! Se non la conoscete Luisa Corna, andate a vedere il calendario del 2003! Con quel calendario, mi sono cresciuti i baffi e mi è cambiata la voce! Il cantautore romano è rimasto impassibile senza accennare neanche un sorriso... la cosa non lo ha affatto divertito!

