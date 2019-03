Quale zia, sei una f... A Domenica In Povia mette in imbarazzo la Venier

Giuseppe Povia è stato ospite ae ha ceduto al fascino di, in diretta il cantante - che è in trasmissione per presentare il suo nuovo singolo - non risparmia complimenti creando qualche momento di imbarazzo: "- ha detto la Venier -a".

Povia subito risponde con una battuta che fa arrossire la conduttrice: "Ma quale zia, sempre fi***... Nel 2005 mi avevano chiesto di andare a cantare in qualche trasmissione. Io dissi che volevo esibirmi dalla fi*** bionda". E la Venier risponde : "Ancora con questa storia, io sono sempre la zia".