La mostra “Installiamo mondi possibili” alla Corte Comunale di Formia

Una mostra come un’altra, qualcuno dirà, ma in realtà è una mostra che richiama il concetto del riciclo, un concetto quello del riuso di materiali che sono comuni all’uso quotidiano, che maneggiamo molte volte al giorno, che tocchiamo infinite volte e spesso ci dobbiamo anche lavare le mani per quante volte la tocchiamo, ossia la carta,che nei mille modi e nei mille usi, è un elemento che serve a tante cose, dall’incartare gli alimenti all’uso igienico, persino comprare le cose dell’uso quotidiano,che mette in contatto le persone attraverso il passaggio di carta moneta, e quindi carta che si passa di mano in mano. Anche i libri, gli oggetti che sono veicolo di cultura, sono fatti di carta, questo composto di cellulosa e di acqua che attraverso la lavorazione viene fuori questo foglio bianco che viene usato in mille modi diversi.

Ma una volta che si è usato, che fine fa? E’questa la domanda che da qualche anno si fa il Consorzio nazionale del riciclo della Carta, il Comieco, che con giornate mirate alla educazione dei più piccoli, che sono coloro che saranno i grandi del futuro, ad essere già oggi responsabili nell’utilizzo della carta, che può essere riciclata riproducendo altra carta. Ma ci sono anche degli usi molto più fantasiosi, come quella che si è svolta a Formia, in una mostra situata nello spazio della Corte Comunale del Comune di Formia, l’Associazione Arti e Mestieri di Anna Musico e Adriano Masi, hanno da anni creato dei capolavori artistici che mettono in evidenza ciò che in realtà può diventare la carta dopo il suo fine ciclo.

Perché questo? Possono diventare soggetti di pupazzi per scenografie animate come Alice del Paese delle Meraviglie, composizioni floreali di degna figura anche in una tavola addobbata, addirittura dei lampadari patti con carta e cartone, e così via. E’ questo è un concetto che tutti coloro che si preoccupano di riciclaggio della carta e dei suoi derivati, devono mettersi in sintonia con il messaggio più importante per la natura e per l’umanità: riciclare è meglio, e la carta è uno dei materiali che si può riciclare ed anche bene, a dispetto che è solamente “carta da buttare”.

L’arte dei due artisti di Formia lo ha messo bene in evidenza, tanto che tutto viene fatto, e non è la prima mostra che questi due artisti propongono, ma riprende tutta una serie di lavorazioni passate ed anche nuove, che mette tutti quanti i visitatoti a sognare, come in questo caso, che un mondo possibile si può avere, basta crederci ed ecco che i sogni vengono messi in realtà, con mille forme e mille colori diversi, come un collage unico che si mette a disposizione del mondo intero.