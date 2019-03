LA GIORNATA NAZIONALE UNITALSI PER AIUTARI I PIU’ DEBOLI ANCHE A MASSA CARRARA

Sabato 30 e domenica 31 marzo è organizzata la(UnioneNazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) col tema"Un'occasione di felicità, con il tuo aiuto lo sarà per tutti." Grande mobilitazione a Massa daparte dei volontari della sottosezione.La Giornata Nazionale – spiega il presidente della sottosezione di Massa Germano Mutti –è uno dei momenti centrali per la nostra Associazione, per raccogliere fondi per aiutare i piùfragili, gli ammalati, i bisognosi e per presentare anche nella nostra realtà il bello, lasolidarietà e la gioia che esprimiamo ogni giorno nelle nostre molteplici attività, iniziandodai pellegrinaggi e accanto alle persone malate, ai disabili, ma anche ai giovani, alle famigliee ai più piccoli. I prossimi 30 e 31 marzo ci troveremo in molte parrocchie della nostraprovincia per la vendita delle piantine d'ulivo, per sensibilizzare le persone e far conoscere larealtà Unitalsi anche nel nostro territorio. Le donazioni raccolte serviranno a sostenere leattività a supporto dei Pellegrinaggi, l'assistenza domiciliare agli anziani, le case famiglia perle persone disabili, le case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centriospedalieri, i soggiorni estivi e gli interventi d'emergenza sociali. Aderendo alla GiornataNazionale sarà possibile sostenere tutte quelle iniziative benefiche a favore dei bambini,degli anziani, dei più bisognosi e di chi è solo e ammalato.

Siamo un’associazione al servizio dei malati, dei disabili e degli anziani.Forse qualcuno ci conosce come l'associazione dei treni bianchi che trasportano i malati aipellegrinaggi e siamo organizzati per aiutarli 360° sia a livello fisico che morale. Non siamo impegnati solo nei pellegrinaggi, ma siamo attivi con svariate iniziative a livellonazionale ma sopratutto locale: siamo presenti negli ospedali con la "terapia del sorriso",abbiamo case di accoglienza, dove sono ospitati le famiglie, i bambini malati sottoposti acure ed interventi, case vacanza attrezzate per anziani, bambini e disabili, prestiamoassistenza ai minori con situazioni di grave disagio famigliare indicate dal tribunale. Unitalsiè anche servizio civile e protezione civile. Grazie ad una campagna chiamata "cuore di latte" realizziamo progetti nel mondo, come lacostruzione di una scuola in India, di case di accoglienza per bambini disabili in Congo e inTerrasanta e di una clinica chirurgica pediatrica in Palestina.A livello locale, oltre ai pellegrinaggi, organizziamo giornate di fraternità con gli ammalati,nelle case di riposo, nei centri per disabili, prestiamo assistenza alle famiglie di bambiniricoverati all'Ospedale del Cuore, distribuiamo pasti ai poveri e tanto altro ancora grazieall'impegno dei nostri volontari.

Questa purtroppo è una nota dolente. Ce la mettiamo tutta, ma ci manca sempre un aiutoanche quando siamo tanti. Ognuno di noi ha un lavoro, una famiglia e i suoi impegni. Lenecessità sono molte e a volte facciamo fatica a garantirle tutte.Lanciamo quindi un appello per chi volesse mettere a disposizione qualche ora del suotempo, quando può e come può, per rendersi disponibile per portare avanti la nostra azione.Soprattutto i giovani possono fare molto anche a favore di tanti loro coetanei disabili chepossiamo accompagnare per le più svariate iniziative: un aperitivo, una festa in pizzeria o,perché no, in discoteca. I volontari giovani sono una grande risorsa. Abbiamo il sogno dipoter organizzare una manifestazione sportiva per i disabili.

L'Unitalsi è un’Associazione ecclesiastica pubblica, il nostro assistente diocesano, DonAlvaro Giannetti, è molto attivo nell’associazione anche per aiutarci spiritualmenteattraverso diverse iniziative. L'ammalato è sempre al centro della nostra attenzione,sopratutto sotto quest’aspetto. Per informazioni sul volontariato, iniziative e pellegrinaggi possono contattarci al numero dicellulare 3356834188.