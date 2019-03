Regionali in Basilicata : Sale Matteo Salvini, Luigi Di Maio cala ancora

Alla Regionali inil centrodestra sarebbe già avanti con il candidato in testa nella corsa alla presidenza, sostenuto da. Con un affluenza del 53,58%, Vito Bardi sarebbe al 41,4%, Carlo Trerotola (Pd e centrosinistra) al 33,9% mentre Antonio Mattia del M5s si fermerebbe al 20%, quando un anno fa alle politiche ilera arrivato al 44%, il loro candidato Antonio Mattia prende poco più del 20% rispetto al 40% delle politiche di appena un anno fa che incassarono i grillini, e anche questo per quanto clamoroso era previsto. Un risultato destinato ad avere ripercussioni anche a livello di governo.

Un trionfo per Matteo Salvini visto che alle politiche del marzo 2018 il Carroccio prese il 6% circa, il ministro dell'Interno è riuscito a trasformare il suo partito in un partito nazionale. Invece M5s al 20%, in un anno consensi dimezzati rispetto alle politiche. Ora incombono le regionali in Piemonte, diversi appuntamenti con le Comunali in Sicilia e, soprattutto, le Europee. A Luigi Di Maio viene contestata una linea troppo soft nei confronti di Salvini.