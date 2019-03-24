ARIADNA ROMERO (ISOLA DEI FAMOSI) OSPITE A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI PARLA DELLA SUA ESPERIENZA NEL REALITY , E CONFERMA LA RELAZIONE INTIMA TRA SOLEIL SORGÈE JEREMIAS RODRIGUEZ.... E SULLA FINE DELLA STORIA CON IL CALCIATORE FRANCESCO ACERBI DICHIARA CHE ... Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...
ARIADNA ROMERO : SOLEIL E JEREMIAS ? NON DURERA' ANCHE SE HANNO GIA' CONSUMATO .. E SULLA STORIA CON FRANCESCO ACERBI
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