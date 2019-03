Il 118 servizio basiliare per l’emergenza urgenza territoriale

100 mila interventi l’anno e migliaia di chiamate nel comprensorio. Questo il sintetico bilancio fatto dal dr Andrea Nicolini DirettoredellaAlta Toscana h 24 che comprende la provinciadied il comprensorio diin occasione delconvegno interregionale sull’Ecmo che si è tenuto nella sala convegnidell’ospedale del Cuore – Fondazione Monasterio Massa. Dr. Nicolini unbilancio sull’attività del 118 in Alta Toscana. “il 118, come è noto funzionaattraverso una Centrale operativa alla quale afferiscono tutte le chiamate diemergenza di competenza del nostro comprensorio - In centrale operanoprofessionisti: medici, infermieri ed operatori tecnici ciascuno con il proprioruolo e, ovviamente con la propria responsabilità. Ogni chiamata di soccorsoè gestita inizialmente da un infermiere che, attraverso un sistemacomputerizzato è in grado di effettuare un triage telefonico e di assegnarealla missione un “codice colore” che corrisponde alla gravità del caso.Successivamente la chiamata è passata agli operatori tecnici che sono quelliche movimenteranno i mezzi ovviamente più vicino al luogo della chiamata disoccorso. Giova sottolineare che nel territorio i mezzi a nostra disposizionesono suddivisi su tre livelli di soccorso quello più elevato è rappresentatodall’auto medica a bordo della quale c’è l’infermiere 118 ed il medico.Abbiamo poi l’ambulanza infermieristica senza medico a bordo ma che ha isoccorritori di livello avanzato delle associazioni che attualmente è presentenel territorio di Lucca e nel Comune di Massarosa. L’a bordoha effettuato un percorso particolare e può operare all’interno del sistema diemergenza con protocolli specifici deliberati dalla Regione alcuni anni fa eche attualmente sono in utilizzo.

In particolari occasioni l’ infermiere è ingrado di gestire il paziente. “ Il Direttore della Centrale operativa 118 ècategorico e precisa che “l’infermiere non può fare la diagnosi in nessun caso.Infine abbiamo le ambulanze con a bordo i soccorritori di livello avanzatodelle varie associazioni di volontariato che sono comunque sono in grado dieffettuare alcune “manovre”di stabilizzazione del paziente soprattutto quelledi carattere di rianimazione cardio polmonare con l’utilizzo del defibrillatoresemiautomatico e questo ha portato ad un grosso passo avanti nel nostroterritorio. Valore aggiunto del sistema toscano è che all’interno della Centrale118 c’è un medico h24 che ha la funzione sia di consulenza che di supportoa tutti gli equipaggi infermieristici ed eventualmente ai soccorritori di livelloavanzato”. Parlando, poi, dell’attivazione del’elicottero di base a CinqualeNicolini dice che “questa avviene attraverso protocolli specifici che si basanosu tutta una serie di condizioni e cioè sulla gravità dell’evento, sulla patologiadel soggetto interessato e dall’altra anche sul luogo dove si è verificato2l’evento. Non bisogna dimenticare che abbiamo la gestione delle Alpi Apuanee qui l’intervento dell’elicottero può essere particolarmente efficace IlDirettore della Centrale conclude dicendo che “ la figura del medico 118 ècardine che nel nostro comprensorio e ha il vantaggio di essere stataaffiancata dall’infermiere”.

In che consiste la collaborazione Ospedale delCuore il 118 Alta Toscana? ” -“Collaborazione con l’ospedale del Cuoreanche attraverso “Il progetto Ecmo” – dice il dott. Andrea Nicolini - attraversoil quale abbiamo la possibilità di salvare tanti bambini. Come 118 sono felicedi dare il mio contributo-“ una volta allertati dall’Ospedale del Cuore il nostrocompito è quello di trasportare con un’ambulanza h 24 per 365 giorni all’annoovviamente con autista tutto lo strumentario ecmo portatile e l’equipe làdove dovremo andare in pratica in tutta la Regione e viceversa per riportare ilpaziente, equipe ed attrezzature all’Ospedale del Cuore.”. Quanto tempopassa dall’allertamento all’operatività? “Un tempo relativamente breve ,circa 30 minuti . Come è noto l’ossigenazione extracorporea dell’ecmo èdavvero salvavita!”