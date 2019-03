Le mamme più vecchie d'Europa sono le Italiane

Secondo i dati diffusi recentemente dall’sulle nascite del 2017 sono purtroppo italiane lele più vecchie d’Europa, posizionandosi anche terzultime per numero di figli pro-capite.Con 1,32 figli a testa, le mamme italiane dimostrano di avere timore nel mettere al mondo un secondo figlio rispetto alle colleghe francesi (1,90) che invece vanno in controtendenza. Seguono le svedesi, le irlandesi, le danesi e le inglesi. L’in cui si decide di diventare madre si attesta a 31,1 anni secondo quanto hanno rivelato le statistiche. Tra i motivi principali l’instabilità lavorativa, politiche sociali inadeguate e la fortissima disparità di genere che portano le donne italiane vedere la maternità come un traguardo da ponderare con molta cautela.