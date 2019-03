Il Principe William non deve fare il Re? La confessione di Lady Diana

Lady Diana era molto legata ai suoi due figli e c’è un desiderio che aveva in serbo per il suo Harry che è stato svelato da poco tempo.solo ora escono fuori le volontà disul futuro dei suoi due. Ma perché la principessa Diana non voleva che il suo primogenito diventasse re e preferiva Harry? La biografia disulpotrebbe creare non pochi malcontenti a Kensigton Palace, secondo l'autrice, che mesi aveva messo in dubbio le capacità di William di portare sulle proprie spalle la responsabilità di essere re riportando quelli che sarebbero stati i pensieri di Lady Diana, ora torna all’attacco. Secondo quanto scritto in questa biografia della Levin – come riportato da Express.co.uk – la principessa non nutriva dubbi su Harry ma bensì per William. Secondo la defunta moglie del, sarebbe stato più adatto il suo secondogenito Harry a succedere al padre per via di alcuni punti di forza che mancherebbero al duca di Cambridge.

Intanto secondo FoxNews sarebbero i due fratelli William ed Harry ad aver litigato e non le loro mogli come sin qui creduto : c'è qualcosa di diverso in corso. In realtà sono William e Harry ad aver litigato. Capita a tutti i fratelli, a tutte le famiglie. La gente non vuole pensare che ci sia una faida tra quei due ragazzi. Hanno perso la madre quando erano piccoli e la favola è che siano più uniti che mai, che abbiano bisogno l'uno dell'altro. Probabilmente è vero ma è vero anche che sono due uomini cresciuti, che stanno creando le loro famiglie, con due mogli diverse tra loro e che si spostano in diversi luoghi del Paese, visto che hanno impegni diversi