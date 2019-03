Grazie papà! Ambra Angiolini e la dedica inaspettata per Francesco Renga

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono riusciti a mantenere dei buoni rapporti dopo la loro separazione, adesso l'attrice è felice contanto che quasi tutti i giorni spuntanosu matrimoni in vista e gravidanze imminenti,ha però saputo mantenere rapporti ottimi con l’ex compagno e padre dei suoi figlie proprio in occasione della Festa del papà, si è resa protagonista di una dedica speciale per il cantante.Postando una foto di Jolanda e Leonardo sorridenti e sereni sul suo account Instagram, l’attrice e conduttrice ha scritto “” e poi ha taggato sia suo padre Alfredo che l’ex compagno. Il suo gesto è stato apprezzato molto dalle persone che con affetto la seguono.

