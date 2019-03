Ne avrei fatto volentieri a meno! Gianluca Vialli parla del cancro

L'ex campione oggi 54enne è malato di cancro,ha rivelato la sua, che sta affrontando con coraggio. “”, ha detto in una recente intervista all’ex calciatore che oggi è un commentatore sportivo popolare in televisione.“”.

La lotta di Gianluca Vialli contro il cancro è dura ma procede bene e ritirando il premio “Il bello del calcio”, in ricordo di Giacinto Facchetti, l'ex calciatore dice : “Mi immagino che quando la giuria ha deciso di premiare me, avranno detto ‘diamolo a Vialli, che magari l’anno venturo è troppo tardi. A proposito di cancro, io sto bene, tutto procede bene. Non è stato un periodo bellissimo, ce la sto mettendo tutta e mi sto preparando meglio rispetto a quando giocavo a calcio. Ce la sto mettendo tutta e credo che dovrete sopportarmi per molto tempo”.

Poi aggiunge l'ex attaccante di Samp e Juventus: “Ero veramente forte . Finora mi hanno detto che ero simpatico al massimo, ma visto che prima il premio “Il Bello del calcio” è andato a Zola… me lo sono meritato. Devo molto al calcio: ho comprato la mia prima casa, la mia prima macchina e soprattutto ho perso la mia verginità”.