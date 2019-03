Vivo per miracolo! Sub ingoiato dalla balena e poi risputato - Il Video

Il sub era impegnato in un’escursione a largo delper riprendere un banco di sardine. La balena ha afferrato per errore l’uomo nel suo pasto e lo ha stretto nella sua enorme bocca, prima di lasciarlo andare, illeso. Si chiama, è il regista di “”, ed è letteralmente vivo per miracolo. Il 51enne era impegnato nei pressi di Port Elizabeth, a est di Città del Capo, a riprendere pinguini, foche, delfini, balene e squali, quando all’improvviso è stato risucchiato nella

La sua squadra ha temuto il peggio mentre tutt’intorno le onde del mare hanno iniziato a muoversi vorticosamente in modo strano. A Barcroft TV Schimpf ha detto che in quel momento non ha avuto modo di pensare al da farsi, ma ha agito d’istinto: “Ho trattenuto il respiro perché pensavo che si sarebbe immerso e mi avrebbe liberato molto più profondamente nell’oceano, era buio pesto dentro”. Il regista è riuscito a mantenere i nervi saldi e a raggiungere la sua imbarcazione.