Ecco il conduttore RAI che prende il suo posto! A Reazione a Catena fuori Gabriele Corsi

Il conduttore di «Italia Sì», padrone di casa alla «Vita in Diretta» per otto anni, potrebbe presentare il quiz estivo di Raiuno al posto di Gabriele Corsi, che aveva accolto il testimone da Amadeus nel 2018. La Rai potrebbe non confermarealla conduzione di ‘’. Nonostante gli ottimi risultati dell’edizione 2018, Viale Mazzini potrebbe sostituire il comico del Trio Medusa con uno degli storici volti di Rai Uno,. Secondo quanto riporta il blog di Davide Maggio, pare che il momento sia finalmente arrivato. Sarebbe lui, infatti, in prima linea per la conduzione del quiz estivo di Raiuno dopo l’esperienza di Corsi.