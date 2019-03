Non mi toccare più! Francesca Fialdini sbotta con Tiberio Timperi

Non è la prima volte che due hanno un un battibecco, a La Vita in Diretta,sono stati protagonisti di un siparietto scherzoso nel quale hanno scherzato sui propri fan. Tuttavia, ad un certo punto i due conduttori si sono stuzzicati a vicenda, fino a che la Fialdini non ha detto al collega “”. I due hanno aperto la trasmissione uno accanto all’altro ma mentre presentano gli argomenti che verranno trattati, si lascino andare a qualche battutina in più... i due parlano del numero di followers che hanno su Instagram.

La Fialdini lo corregge sui suoi 76mila seguaci e tocca il collega. “Aho, posso dire una cosa? È la seconda volta” afferma Tiberio, “Che ti tocco…” aggiunge Francesca. “Prima mi hai graffiato, adesso mi hai dato…” continua Timperi intendendo la pacca sulla spalla della collega. Ma Timperi si è lamentato del suo comportamento, a questo punto la Fialdini decide di rispondergli a tono... “Scusami, non ti tocco più. Facciamo che anche tu non mi tocchi più”.

