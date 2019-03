Non perdo tempo con te! Stefano Bettarini insulta Soleil... e la sua fidanzata?

Ancora tensioni e polemiche all’...dop la brutta vicenda di Riccardo Fogli, nell'ultima puntataha avuto una discussione con. L’ex calciatore l’ha insultata dicendo che a 25 anni è ancora una ragazzina e che non avrebbe perso tempo a parlare con lei. Il naufrago non si è reso conto di aver offeso in qualche modo anche la sua fidanzata,che ha la stessa età di Soleil. Immediata la reazione sui social: “” ha osservato più di qualcuno.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...