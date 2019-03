Vado a trovare il mio papi! Nadia Toffa è felicissima

Nadia Toffa racconta ai propri follower la sua vita, dopo il bruttissimo periodo pian piano sta iniziando a ritrovare la serenità e l'ultimo post sune è la conferma. Per la conduttrice di Le Iene un giorno libero diventa il momento giusto per passare del tempo in famiglia, con il suo papà.””.

La conduttrice sta uscendo da una lunga polemica dovuta all’uscita del libro in cui ha raccontato la sua malattia per cui ha dovuto anche spiegarsi ulteriormente per chiarire il suo punto, è stata di nuovo attaccata da un utente Twitter che le ha scritto “finirà in obitorio”. Toffa a pubblicato il commento del suo hater, prima ha ringraziato “la signora Maria”, che si era complimentata per il ritorno in tv. Poi si è rivolta all' hater: “E’ probabile dato che ho un cancro” . Il post ha raccolto tantissimi messaggi di solidarietà, tra cui Laura Pausini e Rita Dalla Chiesa. La cantante romagnola le ha scritto: “Nadia non leggere questa gente. Tu sei una donna forte e bellíssima e noi ti amiamo e stimiamo tanto. Siamo tantissimi. Ciao bella”... Poco dopo è intervenuta anche la conduttrice Rita Dalla Chiesa, che le ha suggerito di andare oltre gli hater: “Nadia lascia perdere, ti prego. Chi ci è passato ha capito. E ti è vicino. Il nostro dono sei tu che non ti arrendi”.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...