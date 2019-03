La mostra Accadimenti ed Inquietudini della pittrice Rita Delle Noci a Formia

La suggestiva Torre dei Mola, dietà medievale, ospita ancora una volta una mostra di pittura, e questa volta ad esporre è una vecchia conoscenza dell’arte. Non è formiana di origine ma comunque è una donna che ha già esposto nella città di Formia in diverse circostanze, tra cui si ricorda una bellissima mostra che era dedicata a Dante Alighieri. Il sommo poeta fiorentino morto esule a Ravenna e autore della celeberrima “Divina Commedia” per la quale è diventato famoso in ogni tempo.Questa volta la signora Rita Delle Noci, che è appunto una non formiana di origine, in quanto è nata a Melfi, in provincia di Potenza, e che ha lavorato in passato come grafica pubblicitaria, adesso che ha molto tempo a disposizione, si può dedicare alla sua arte. E questa volta ha voluto rappresentare in questa sua ultima mostra una serie di temi che ricalcano quello che attualmente si vivono , che nella sua mano felice, con colori molto vivaci e con forme abbastanza delineate, ha rappresentato le problematiche sociali ed esistenziali, quali la migrazione, le persecuzioni razziali,l’Islam, la cementificazione selvaggia ed abusiva, l’inquinamento. Il degrado dei monumenti, la solitudine, l’alienazione, l’insicurezza, e molto altro ancora.

Ovviamente è una mostra che ha messo in evidenza anche l’associazione che ha curato questa mostra, che è l’associazione Inner Wheel, che è una grande organizzazione nata nel 1924 a Manchester per volontà della signora Margarethe Golding e attualmente è presente in 104 paesi del mondo. I principi fondamentali di questa associazione sono: promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di Service, favorire la comprensione internazionale. Il club locale di Formia – Gaeta di Inner Wheelopera nel territorio del Golfo di Gaeta dal 1991, e nella sua attività diversi interventi come restauro di opere d’arte, organizzato convegni di forte interesse sociale e culturale ed ha stretto rapporti di amicizia con altri Clubdel territorio nazionale, attraverso contatti e gemellaggi, ed è costante il rapporto di collaborazione con altre istituzioni come la Caritas e la Croce Rossa.

Ritornando alla attività pittorica svolta dalla signora Delle Noci, essa ha partecipato a rassegne nazionali ed internazionali a Madrid, Roma, Potenza,Torino, Catania, Firenze. Ischia, Venezia, Bruges, Stoccarda, Chicago, New York. Dal 2009 al 2012 ha partecipato periodicamente a delle mostre collettive nella Galleria Cassiopea di Roma. Dal 2009 al 2015 ha realizzato mostre personali di pittura e di grafica a Napoli, Roma, Vieste, Bari e Formia. La Delle Noci è iscritta all’Albo dei Pittori d’Italia e d’Europa e le sue opere sono presenti presso Enti, strutture pubbliche e religiose. La mostra che è stata inaugurata il 4 marzo nella struttura della Torre di Mola ha visto una notevole presenza di persone che hanno ammirato la bellezza espressiva diquesta bravissima pittrice, spiegata magistralmente dalla professoressa Fernanda Caenaro in Fabiani e rimarrà aperta fino al giorno nove, è stata dedicata ad una donna socia del club Inner Wheel diFormia – Gaeta, Paola Fabiani in Ottaviani, recentemente venuta a mancare.