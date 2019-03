Vergognati! Alessia Marcuzzi umilia Riccardo Fogli, cacciati gli autori

Mediasete gli sceneggiatori dopo il video disui presunti tradimenti della moglie di Riccardo Fogli che è stato letteralemnte umiliato all’Isola dei Famosi. Non si placa la polemica scoppiata con il video-messaggio di Corona. Arriva la notizia del licenziamento degli autori - tra cui, il contatto di Fabrizio Corona - ritenuti responsabili dell'accaduto : «». Ma non è finita qui, per in molti se la prendono anche Alessia Marcuzzi che è stata bersagliata sul web : «».

La conduttrice ha postato una foto poco prima di andare in onda alle Iene con uno scatto che di certo non è bastato a farsi perdonare per non aver chiesto scusa per ciò che era accaduto la sera prima all’Isola : «Lo schifo che hai fatto non ha eguali, vergognati». E ancora: «Un post si scuse per quanto accaduto, sarebbe stato dignitoso prima di continuare a postare foto di vestiti». E infine: «Un uomo di 70 anni che ha subito un’umiliazione simile, è una vergogna per te non per lui. Nessuno ti dovrebbe seguire più. Vergogna».Per adesso Alessia Marcuzzi non avrebbe commentato l’accaduto. Sotto accusa è finita anche la gestione di Magnolia, la casa di produzione che consegna chiavi in mano il reality a Canale 5 anche se la responsabilità editoriale di quanto va in onda fa capo sempre a Mediaset.

