Grazie a Conad del Tirreno per il soccorso in Toscana ai bimbi arriva all’OPA l’Ecmo ossigenazione extracorporea del sangue ed anche una skook room

285 mila euro sono stati consegnati stamani da Conad del Tirreno alla “FondazioneMonasterio” . E’ la somma raccolta con l'iniziativadello scorso Natale Con tutto il cuore destinata all'acquisto diun'apparecchiatura per l'ossigenazione extracorporea del sangue (Ecmo). All’incontro chesi è tenuto nella sala riunioni dell’Ospedale del Cuore (OPA) erano presenti il direttoregenerale della Fondazione “Monasterio” Luciano Ciucci, il direttore amministrativo esanitario, il direttore di Anestesia e rianimazione Dott. Paolo Del Sarto, il presidente diConad del Tirreno Valter Geri, Andrea Musso socio e consigliere e coordinatore marketingdi Conad del Tirreno che già nel 2005 promosse in Conad la “campagna” per laprevenzione dei “tumori femminili” a Massa-Carrara e di altri soci Conad del territorio.

All’inizio, dopo i saluti di circostanza ed i rigraziamenti vari, è stato spiegato che cosa èL'ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation). Si tratta -. È stato detto - è un sistemausato per supportare in urgenza le funzioni cardiorespiratorie di pazienti molto gravi, conl'obiettivo di prevenire un danno agli organi nobili (cervello), in attesa che il cuore e/o ipolmoni riprendano la propria funzionalità, o si adottino decisioni terapeutiche piùcomplesse (trapianto, cuore artificiale); si tratta di una variante dei circuiti extracorporeiutilizzati nelle sale di cardiochirurgia per gli interventi a cuore aperto. Oggi la tecnologia hafatto importanti passi in avanti ed un ECMO può essere impiantato anche al di fuori dellesale di cardiochirurgia e permettere anche il trasporto del paziente durante il trattamento.Fondamentale, anche in questo caso, è la tempistica di intervento, che deve essereestremamente rapida (per il trasferimento rapidissimo dell'ECMO Team proprio perchéaltrimenti i danni prodotti dalla patologia non sono più reversibili. L’Ecmo Team mobiledell'Ospedale del Cuore di Massa raggiungerà in tempi brevi in tutta la Toscana (e inprospettiva anche oltre) il piccolo paziente assicurando in loco questo trattamentosalvavita ancor prima del trasferimento all'Ospedale del Cuore. Ma oltre a questaimportante apparecchiatura stante la somma in più raccolta CONAD sarà allestita unamoderna "shock room all'interno dell'Ospedale del Cuore dotata di tutte leapparecchiature sofisticate necessarie per un rapidissimo intervento con impianto diECMO per i pazienti, pediatrici e adulti che dovessero giungere in Ospedale in condizionigravissime, o per le emergenze e gli arresti che dovessero verificarsi nella struttura.

Lashoc room , in attività 24 h per 365 giorni all’anno, vedrà la presenza di un cardioanestesista, un cardiochirurgo pediatra, un perfusionista, un infermiere. Nella circostanzail dottor Ciucci ha sottolineato l’importanza del Servizio di emergenza urgenza 118 conauto medica con medico ed infermiere a bordo che già operano attivamente con l’Opa incaso di persone colpite soprattutto da infarto e che in proposito è stato raggiunto unaccordo con il direttore della Centrale operativa 118 Alta Toscana per coinvolgere ancoradi più il 118 nel progetto ECMO . “Basiliare – ha detto – per il soccorso oltre al lavoriosvolto dalle Associazioni del settore dai medici ed anche infermieri del 118. Riprendendola parola annota il presidente di Conad del Tirreno Valter Geri ha sottolineato «è motivodi orgoglio lo risposta che hanno dato i nostri clienti in Toscana perché indirizzata ad unastruttura ospedaliera che è un'eccellenza non solo nella nostra regione e perchécontribuiremo a far stare meglio tanti bambini aiutando medici e infermieri nel lorodelicato lavoro quotidiano.2Ringrazio, perciò, tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione, segno delprofondo legame che ci lega a tanti territori e comunità toscane. Donare è un atto di civiltàe generosità: restituire il sorriso a questi piccoli pazienti è per noi un incentivo a fareancora di più”. «Siamo rimasti da subito colpiti dall'entusiasmo con cui da subito Conad hasposato il nostroprogetto. Un entusiasmo che evidentemente Conad ha saputo trasferire a tutta'organizzazione e ai clienti, visti i risultati raggiunti» ha detto il direttore generale dellaFondazione “ Monasterio” Luciano Ciucci. Sempre Valter Geri ha ricordato che “ Conaddel Tirreno è una delle sette cooperative tra imprenditori dettaglianti indipendentiassociate a Conad. Opera in Toscana (compresa La Spezia), Sardegna, Lazio e ha sedea Pistoia.

Associa 213 imprenditori - di cui 122 in Toscana, e provincia di La Spezia, 38nel Lazio e 53 in Sardegna - con 342 punti di vendita che, nel 2017, hanno sviluppato unfatturato di 2,5 miliardi di euro. Gli occupati sono complessivamente 10 mila. Molte leattività in campo sociale promosse e portate avanti da Conad del Tirreno e dai suoi sociha un posto di riguardo la solidarietà, finalizzata a sostenere in modo concreto i progettiche più stanno a cuore alle comunità locali. Tanto che l'iniziativa Con tutto il cuore, attivatain tutti i punti vendita di Toscana, La Spezia e provincia, Sardegna e Lazio - con unpiccolo contributo di l,50 euro di cui 0,50 destinati a sostenere progetti solidali per i treospedali pediatrici di Lazio, Sardegna e Toscana, era possibile ritirare uno dei dodicipeluche Amici di Trudi - è tra quelle più apprezzate dai clienti. “ Il presidente del Conaddel Tirreno ha concluso : “si rinnova il sodalizio con tre strutture ospedaliere di eccellenza,finalizzato all'acquisto di attrezzature medicali per la diagnosi, terapia e cura di alcunemalattie e il potenzia mento di servizi dedicati ai pazienti: oltre alla Fondazione Gabriele“Monasterio” in Toscana, l'iniziativa riguarda il Bambino Gesù di Roma e il Centro dicardiologia pediatrica e delle cardiopatie congenite dell'ospedale G. Brotzu in Sardegna.”

Nei vari interventi è stato ricordato che” La Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” èun presidio ospedaliero di alta specializzazione in ambito cardiovascolare epneumologico: nei due ospedali di Massa e Pisa eroga prestazioni specialistiche pediatriche e per adulti in cardiologia, emodinamica e cardiochirurgia, nonché - solamente perpazienti adulti - attività di pneumologia e per il trattamento delle malattie metaboliche.Di particolare rilievo i risultati conseguiti nel trattamento dello scompenso cardiaco congestizio enel trattamento chirurgico ed interventistico delle cardiopatie congenite ed acquisite, che pongonola Fondazione tra i centri leader in Italia in termini di utilizzo di tecnologie e tecnicheparticolarmente avanzate: chirurgia cardiaca "senza sangue", che dà risposte anche a motivazioni dicarattere etico e religioso, cardiochirurgia con tecniche di "mini-invasiva", interventisticacardiologica strutturale ibrida, ecc. I risultati clinici sono di assoluta eccellenza, facendo dellaFondazione un riferimento ormai non solo italiano. Di rilievo le attività di innovazione e ricerca inambito biomedicale, svolte anche in collaborazione con il CNR, Università, partner nazionali edesteri.