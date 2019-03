Ha sparato e non ha chiamato i soccorsi! 5 anni a Antonio Ciontoli per l' omicidio di Marco Vannini

”, questa la sentenza dei giudici della prima Corte d’assise d’appello di Roma con la quale hannoper avere, morto il 18 maggio 2015 a Ladispoli, vicino a Roma. Per i giudici “” per “”.Il ragazzo si trovava in casa dellanella vasca, quando entrò Ciontoli per prendere da una scarpiera un’, in quei momenti partì un colpo che ferì gravemente il ragazzo, Ciontoli ha dichiarato di essere convinto che fosse scarica e “” ha detto di aver premuto il grilletto. Ma secondo l’accusa sarebbe partito un

Quindi le condizioni di Vannini si sarebbero aggravate, fino a provocarne la morte. Durante il processo furono portati, e poi condannati, tutti e 5 i componenti la famiglia Ciontoli. In primo grado, Antonio Ciontoli fu condannato a 14 anni per omicidio volontario, i figli e la moglie a 3 anni per omicidio colposo. In appello, condanna ridotta a 5 anni per il padre per omicidio colposo, e conferma della sentenza per i familiari. Secondo la corte i familiari di Antonio Ciontoni “difettavano della piena conoscenza delle circostanze… e proprio in considerazione della non provata consapevolezza circa la natura del colpo esploso, delle rassicurazioni di Antonio Ciontoli e delle caratteristiche della ferita, si deve ritenere non sufficientemente certo che essi si siano rappresentati con la lucidità e la nettezza del padre la possibilità dell’evento mortale”.

La sentenza ha sollevato numerose polemiche, il sindaco di Cerveteri ha espressamente detto di non riconoscersi più nel Tricolore, così come molti concittadini di Marco non si riconoscono più nella legge. Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha chiesto che Ciontoli, appartenente alle forze armate, non venga reintegrato nei servizi.

