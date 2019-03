Ecco come sono tornati insieme! Belen e Stefano si amano ancora

Non c'è stata ancora nessuna conferma dama per ilnon ci sono dubbi... la coppia più seguita d'Italia è tornata insieme. L’ultimo numero del settimanale “Spy” ricostruisce tutte le tappe che avrebbe portato la coppi di nuovo ad amarsi... probabilmente l'amore per ilha avuto la sua parte visto che i due non hanno mai smesso di vedersi proprio per il bene del. Il ritorno di fiamma è nell’aria da un paio di settimane, soprattutto dopo le foto che li hanno immortalati in. Pare che la scintilla tra i due ex si sarebbe riaccesa durante la festa che il napoletano ha organizzato in un club a fine gennaio, l’Apophis Club di Milano, dove Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono apparsi davvero in sintonia, come se nulla fosse mai successo. Il giorno dopo la coppia e il figlio sono stati insieme fino alla partenza della showgirl in Argentina... e proprio all’aeroporto i paparazzi beccarono l’ex coppia in atteggiamenti molto intimi.

Si vocifera addirittura che Belen Rodriguez sarebbe di nuovo incinta, ma per il momento di tratta solo di gossip, anche se la showgirl più volte confermato il suo desiderio di diventare ancora mamma. Tra l'altro Belén Rodriguez e Stefano De Martino tornano anche insieme in tv, stavolta sulla Rai. Lei è tra i giurati di Sanremo Young dove c'è anche il ballerino che è lì per «promuovere» il nuovo programma, il primo che lo vede in veste di conduttore, Made in Sud. Inoltre nei giorni scorsi De Martino è stato paparazzato mentre usciva dal palazzo in cui abita Belen.