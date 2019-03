Samuele festeggia il compleanno con droga e alcol e taglia la gola a un invitato 14enne

Un'assurda festa di compleanno finita con un accoltellamento alla gola, è successo a, nel catanese dove, durante la sua festa a base di, un 20enne ha sferrato un colpo di, un ragazzo di 14 anni, procurandogli una grave ferita di 15 centimetri. La vittima non è morta e gli sono stati messi ben 40 punti di sutura. il giovaneè stato arrestato dopo la fuga, nei pressi dell’abitazione di un conoscente dopo che ha preso un coltello dalla cucina, ha afferrato l’ospite per i capelli e l’ha colpito. Monterosso ha invitato a casa alcuni amici, tra i quali il 14enne, per festeggiare il 20° compleanno, ma durante il festino pare che i ragazzi abbiano abusato di sostanze stupefacenti ed alcoliche fino a perdere ogni freno inibitore facendosi prendere così da una eccessiva euforia.

Secondo i carabinieri ad un certo punto il 20enne è andato in cucina a prendere un coltello e, pronunciando frasi deliranti, ha afferrato per i capelli il 14enne e lo ha colpito al collo da parte a parte per poi fuggire via. Immediata l'allerta che ha consentito l’intervento sul posto di una ambulanza del 118 che ha soccorso e trasportato la vittima all’Ospedale di Lentini (Siracusa), dove i medici hanno dovuto richiudere la ferita. La prognosi dei medici nei suoi confronti è di 30 giorni, senza complicazioni. Samuele Monterosso è stato dopo poco arrestato e portato carcere di Caltagirone. Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno spinto il 20enne a compiere un atto tanto violento nei confronti di un amico.