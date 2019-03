Morto il leader dei Prodigy! Keith Flint si è suicidato a 49 anni

E' stato trovato morto stamattina nella sua casa Keith Flint, il 49enne cantante dei Prodigy. Flint era da poco tornato nel Regno Unito da un tour in Australia e doveva iniziarne un altro negli Stati Uniti a maggio. Secondo il co-fondatore del gruppo, Liam Hewlett,. I Prodigy nascono nel 1990. Il primo album è Experience. The Fat of the Land è il più famoso e di maggior successo, con singoli come Smack my bitch up, Firestarter e Breathe.

Il leader dei Prodigy è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Dunmow, nell’Essex, dopo che sono stati allertati i soccorsi. Le cause della mote sono già state ritenute non sospette, per cui si attende solamente il fascicolo del medico legale senza che siano aperte delle indagini sul caso. Flint è stato trovato morto nella sua casa di Dunmow, nell’Essex in Inghilterra. Le cause della morte non sono ancora note, ma la polizia ha diffuso un comunicato in cui dice di aver risposto a una segnalazione per «le condizioni di salute» di Flint alle 8.10 di lunedì mattina, spiegando che al momento la morte «non è trattata come sospetta». Flint è stato il leader del gruppo musicale britannico degli anni Novanta insieme al fondatore, Liam Howlett, la band si era formata a Braintree nel 1990.Un portavoce della Polizia ha detto : "E' arrivata una segnalazione verso le 8 di lunedì mattina, riguardante la salute di un uomo. Una volta arrivati, purtroppo, lo abbiamo trovato senza vita e abbiamo avvisato i parenti più vicini. La morte non è stata trattata come sospetta e sarà il coroner a preparare la documentazione". Poi il servizio di ambulanze locali ha confermato di essere stato avvisato nello stesso momento : "Siamo stati chiamati per un uno privo di sensi, che purtroppo è deceduto prima del nostro arrivo". Flint si sarebbe suicidato, a rivelarlo il collega Liam Howlett dal profilo ufficiale del gruppo: «Non posso crederci, nostro fratello Keith si è suicidato nel week end», ha scritto condividendo una foto del cantante. Flint era da poco tornato nel Regno Unito da un tour in Australia, e doveva iniziarne un altro negli Stati Uniti a maggio. I Prodigy diventarono famosi prima in Inghilterra con Experience, del 1992, e poi nel resto del mondo con Music for the Jilted Generation del 1994 – poi con The Fat of The Land, uscito nel 1997, con i singoli “Breathe”, “Smack My Bitch Up” e “Firestarter”, tre tra le più famose canzoni del gruppo. Il disco vendette 10 milioni di copie e incoronà i Prodigy come una delle più note band di musica elettronica degli anni 90.