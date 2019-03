Il travestimento choc! Bambina vestita da prostituta a Carnevale

Dopo il bambino vestito dai genitori con un pigiama a strisce, in ricordo dell’Olocausto, asi discute per un nuovo travestimento di dubbio gusto. Per la festa mascherata una bambina è stata vestita non da fatina o principessa, come ci si aspetterebbe, bensì da. Stavolta si è passato definitivamente il limite: unaaddirittura da prostituta, con tanto di calze autoreggenti e tacchi a spillo rossi. Accade a Napoli, e la denuncia è arrivata a mezzoda un consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.«», conclude il consigliere regionale.

