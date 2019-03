Cerebrolesa, cogl... A Pomeriggio 5 rissa tra Zequila e Karina Cascella

Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso diventa un vero e proprio ring per Antonio Zequila e Karina Cascella. L'ex concorrente dell'Isola dei Fomosi - parlando di bellezza - rivendica la sua presunta somiglianza all’attore Kevin Costner, cosa che però non convince affatto la Cascella che dice : "Non è possibile dire un’eresia del genere perché non hai niente di Kevin Costner". La replica è subito pungente : "Può darsi che non ho nulla di Kevin Costner come tu non hai nulla di simpatico e nulla di una donna carina. Hai mangiato uno yogurt scaduto. (…) Io continuo a fare l’attore, tu fai l’opinionista, questa è la differenza tra di noi, la sottile differenza”. Karina mette in dubbio la carriera di attore vantata da Zequila: “Ancora con sta storia? Ma quale film hai fatto perché io mo sono curiosa. Kevin Costner ha fatto Revenge, tu dove hai recitato? Facci sentire, dai”. Così Zequila le dà dell'acida, "si vede che non hai il fidanzato. Ti rivolgi sempre in modo antipatico. (…) Gli somiglio a Kevin Costner, guarda gli occhi". E ancora: "Io ho fatto l’Isola dei famosi da persona famosa, tu hai fatto La Talpa e sei rimasta sottoterra, non sei mai emersa. Se non fosse per la d’Urso staresti ancora sottoterra a fare la Talpa”.

E Karina risponde a tono : “I neuroni, a prescindere dal lavoro, io ce l’ho e tu no, quella è la differenza”. I toni si alzano sempre di più. “Tu i neuroni non sai neanche cosa sono, io ho studiato medicina. (…) Una cerebrolesa parla di neuroni. Vuoi fare la Mary Maxwell di Cologno Monzese. (…) Non c’hai le qualità, non sei una persona colta, non conosci niente di niente, da me puoi solo imparare. Io ho vinto Caduta libera, dove tu non ci andrai mai, non ti chiameranno mai. Capra, capra, capra“... "Ma vedi tu se io devo venire a Pomeriggio 5 a farmi dare della capra da un cogli***ne”.

