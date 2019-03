Polpette col veleno per i topi! Preso il killer dei cani a Prato

Una mistura di scatoletta per cani e veleno per topi, una polpetta avvelenata che non avrebbe lasciato scampo a nessun animale. Volevacon dellema i carabinieri lo hanno sorpreso mentre lascia in un parco a Vernio (in provincia di) delle. I carabinieri forestali lo hannoe in una nota inviata alla stampa hanno spiegato di aver sorpreso l'uomo mentre "". I militari hanno iniziato ad indagare dopo la morte di un cane avvenuta nei giorni scorsi. L'animale era stato ucciso da una esca avvelenata lasciata nelle stesse zone dove l'uomo è stato fermato. I carabinieri hanno anche ricevuto informazioni da alcuni residenti in zona che hanno fornito elementi per fermare la morte di altri animali L'uomo aveva studiato bene il modo di attirare i cani mescolato del mangime umido per cani in scatola con il potente

L'uomo è stato denunciato per aver ucciso i cani, maltrattamento di animali e getto pericoloso di cose. Sono stati avvisati il Comune di Vernio e la Polizia Provinciale di Prato per attivare con procedura d’urgenza la bonifica dell’area interessata al fine di rimuovere ogni pericolo per la salute pubblica. Nei giorni scorsi, a Napoli, sono state trovate delle polpette al cui interno era stato messo un amo a tre punte in grado di uccidere i cani. Poi dei bocconi killer per i cani a Torino nella zona San Salvario, dove sono stati trovati wurstel, carne e pollo pieni di chiodi. Il fatto è avvenuto presso i Giardini Firpo, in corso Dante.