E' terribile! 4 bimbi morti in incendio a Norimberga

Uno spaventoso incendio a Norimberga, in Germania ha ucciso quattro bambini ed una donna. Tragedia adove quattronell'incendio di una villetta. Altre 5 persone, che sono riuscite a uscire da sole, sono ricoverate in ospedale con ferite non gravi. La donna di 34 anni, tre bambini di 4, 5 e 7 anni, e un neonato di pochi mesi, erano al piano superiore. Lo ha reso noto la, aggiungendo che "", ha aggiunto una portavoce. La polizia tedesca ha spiegato che sono in corso verifiche per stabilire le cause. I vigili del fuoco intervenuti sono riusciti dopo ore a spegnere l'incendio.