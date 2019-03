Erano in vacanza in Thailandia! Coppia muore schiacciata da un'autocisterna

Travolti ed uccisi mentre si trovavano in vacanza nel sud della Thailandia. Lesono due fidanzati salentini – lui imprenditore leccese, di 41 anni; lei psicologa brindisina, di 37 – schiacciati da un’autocisterna mentre si trovavano in moto sulle strade di Chumphon. Tragica fatalità quella avvenuta in Thailandia, dove unè rimasta uccisa in un incidente. I due erano in sella ad una moto, quando per cause ancora da chiarire sono stati travolti e schiacciati da un'autocisterna: l'impatto è stato fatale per entrambi, che sono morti sul colpo. Illesi ma sotto shock gli altri amici della coppia, che erano poco distanti e che hanno assistito a tutta la tragedia.

Il gruppo di amici era partito alla volta della Thailandia lo scorso 21 febbraio per una vacanza che sarebbe dovuta terminare alcuni giorni fa. Invece, avevano deciso di prolungarla ulteriormente per altri dieci giorni, e questa scelta si è rivelata fatale. Il gruppo si trovava nella provincia thailandese meridionale di Chumphon, dove è avvenuto l'incidente.era un imprenditore leccese, mentreera una psicologa brindisina. I due non hanno avuto scampo e sono morti sul colpo. Stando a quanto riporta la stampa thailandese, l'incidente è avvenuto lungo la Pak Nam Road, nel sottodistretto di Pak Nam: l'autista potrebbe aver avuto un problema ai freni, finendo così col perdere il controllo e rovesciarsi, travolgendo i due italiani in sella alla moto.