Reddito di cittadinanza : i Caf accoglieranno le domande

Si sblocca uno degli ostacoli principali a pochi giorni dal via alle domande per il Reddito di cittadinanza. L'e la consulta deihanno raggiunto un'intesa "Lo fa sapere la consulta dei Caf. Avranno per ogni pratica che si apre - secondo quanto si apprende - 10 euro esclusa l’Iva (12,2 Iva compresa). Si sblocca l'impasse in vista del 6 marzo, primo giorno in cui chi vorrà richiedere il reddito potrà presentare le domande anche tramite i centri di assistenza fiscale. "".

L’accordo “è praticamente chiuso”, aveva preannunciato giovedì il vicepremier Luigi Di Maio in un’intervista al Sole24ore. Il ministero, aveva spiegato Di Maio, “aggiunge una parte di risorse di circa 15 milioni di euro per la gestione delle pratiche del reddito”.