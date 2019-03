Ex combattente Isis preso nel Casertano

Unrientrato in Italia dopo aver combattuto con l'Isis in Siria è stato arrestato a. La polizia ha arrestato undi 45 anni, ricercato in campo internazionale per partecipazione a organizzazione terroristica. Il mandato di cattura era stato emesso dal Tribunale di Constantine (Algeria). Il 45enne aveva lasciato il suo Paese nel 2014 per raggiungere la Siria e unirsi alle milizie dello Stato islamico. Si chiama, algerino di 45 anni, il «primo foreign fighter di ritorno catturato in Italia dopo la dissoluzione dello Stato Islamico», ha spiegato il capo della Direzione centrale polizia di Prevenzione. Dal 2003 al 2012 aveva vissuto in Campania con un permesso di soggiorno.

Le indagini della Digos hanno permesso d'individuare il ricercato in un casale abbandonato di Acerra. Sadaoui quando è stato stanato aveva con sé due cellulari, che ora saranno analizzati per accertare legami - esistenti con forte probabilità - con persone residenti tra Caserta e Napoli, ma anche per capire come abbia fatto a tornare in Italia senza documenti.