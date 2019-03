Taglia da un milione di dollari! Revocata cittadinanza figlio bin Laden

Il figlio diè il leader emergente di al Qaeda. L'Arabia Saudita ha revocato la cittadinanza a, figlio del defunto sceicco del terrore, dopo la taglia daimposta dagli Stati Uniti. L'uomo,ora 30enne, è considerato un esponente di spicco di Al Qaeda, subito dopo Zayman al-Zawahiri. Hamza ha sposato la figlia di Mohammed Atta, il leader del commando di 19 terroristi che l'11 settembre 2001 attaccò New York e Washington con aerei di linea dirottati. Lo scorso agosto era stato diffuso un video con le sue nozze. "", si legge in una dichiarazione diffusa dal dipartimento di Stato in cui si sottolinea che Hamza ha "".

Tra le carte ed i file che il team dei Navy Seal hanno trovaro nel bunker di Abbottabad, la località del Pakistan dove si nascondeva il fondatore di al Qaeda, gli inquirenti hanno trovato lettere di Obama che indicano stava crescendo ed educando il figlio ad essere il suo successore alla guida di al Qaeda. L'intelligence americana - che già due anni fa ha inserito il giovane bin Laden nella lista dei terroristi globali - ritiene che al momento sia nei territori di confine tra Pakistan ed Afghanistan.