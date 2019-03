Uomini e donne ... Gemma Galgani e Rocco si sposano?

Maria De Filippi ha dato vita a una sorta di spin off dello speciale dipuntando su due dei personaggi di spicco del, Gemma Galgani e Rocco Fredella, coinvolti ne ‘La Decisione’, pare che la Dama più discussa di sempre abbia deciso... sui profili social del dating show è comparso un post inaspettato dove vediamo la dama torinese in abito bianco, con una rosa in mano e una lettera morbidamente accasciata sulle scale del castello. Di fronte a lei un emozionato cavaliere in frak e con un cartellone in mano. Molti affezionati fan del programma hanno immediatamente ipotizzato che quella tra, considerando che la conoscenza tra i due va avanti oramai da diverse settimane.

Stando ai primi spoiler, la dama e il cavaliere soggiorneranno all’interno dello stesso Castello utilizzato per i tronisti classici. Lì la donna dovrà prendere una decisione molto importante. Per il momento, però, non si conosce il giorno di programmazione e se verrà trasmessa di pomeriggio o in prima serata. Per adesso i due continuano a fare un tira e molla e si trovano in disaccordo per un argomento a lei molto ostico... l’intimità.