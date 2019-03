Il principe non sta bene! La Regina Elisabetta è preoccupata

Dopo l'incidente d'auto che gli è costato il ritiro della patente, il duca di Edimburgo è entrato a palazzo, come se nulla fosse, e ha chiesto un cerotto. Ci sono stati momenti, negli ultimi anni, in cui le condizioni di salute delhanno seriamente preoccupato la. A rivelarlo è laKatie Nicholl, che ripercorre situazioni e circostanze che hanno portato Sua Maestà non solo a rivedere i suoi impegni pubblici ma anche a prendere decisioni che riguardano i nipoti,. I figli di Carlo sono stati investiti di maggiori responsabilità.

Anche di recente, Filippo ha creato qualche preoccupazione quando è stato poco bene a Natale e ha avuto un incidente mentre guidava. Il Principe Filippo non sarà perseguito per l’incidente, visto che ha già rinunciato alla sua patente di guida, su suggerimento della polizia, e anche se l'è presa con un improvviso bagliore che gli ha impedito la visuale, ha poi spedito una lettera di scuse alla Signora Fairweather che dopo lo schianto ha dovuto subire un delicato intervento al polso. Il Duca di Edimburgo, d’altronde ha 97 anni e già dal 2017 ha rinunciato a partecipare agli impegni pubblici.