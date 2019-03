Non la sopporto più, arrestatemi! 29enne evade dai domiciliari

La notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato un giovane di 29 anni, disoccupato e già conosciuto ai militari, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione. Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Basilio, a, con l’accusa di evasione.””, questo questo ha detto ai Carabinieri di San Basilio il. L’evaso è stato trattenuto in caserma, fino al rito direttissimo, dove il suoè stato convalidato, ora si trova in carcere a. Stando alle ricostruzioni di questa strana vicenda, il giovane, disoccupato e condannato ai domiciliari, sarebbedalla sua stessa abitazione a causa delle continue liti con la compagna e convivente.

L’uomo era ricercato dai militari perché, a seguito di un controllo fatto nella mattinata di ieri, non era stato rintracciato in casa, da dove si era allontanato senza alcuna autorizzazione dopo l’ennesima lite con la sua convivente. “Litighiamo troppo“, questa sarebbe stata la spiegazione data ai carabinieri. Alle autorità l’uomo avrebbe raccontato delle continue liti, della rabbia della compagna e di come, non avendo la possibilità di uscire, ogni piccola discussione con lei si tramutasse in un vero e proprio inferno al punto da spingerlo a valutare il carcere come l’opzione d’alloggio migliore per concludere il suo periodo di detenzione forzata.