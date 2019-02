Era la star di Csi! Mistero sulla morte di Lisa Sheridan

Deceduta lunedì 25 febbraio 2019 nella sua casa di New Orleans l’attrice statunitense. Nata il 5 dicembre del 1974 a Macon in Georgia - negli Stati Uniti - l’attrice èin circostanze ancora da chiarire. La star diè stata trovata senza vita nella sua casa, a dare per primo la notizia della sua morte è stato il magazinee l'agente dell'attrice Mitch Clem ha confermato: "". Ma non si conoscono le cause del decesso: "". Per una maggiore chiarezza circa le cause del decesso si è in attesa dell’autopsia fanno sapere dallo staff e dalla famiglia dell’artista.

Il suo manager ha sottolineato che è da escludere l’ipotesi suicidio : “La famiglia ha inequivocabilmente allontanato questa ipotesi. Qualsiasi voce su questo argomento è totalmente infondata”. La 44enne era un'attrice molto brava e apprezzata, l'anno scorso aveva interpretato un ruolo anche nel film indipendente "Strange nature".