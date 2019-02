Torna il freddo, neve e pioggia! Previsioni Meteo, l’inverno non va via

Da Venerdì 1 marzo, improvvisa perturbazione, tornano piogge, temporali e neve. L’alta pressione che ha stazionato sul nostro paese infatti è destinata a lasciare spazio a unche, nel fine settimana, farà la sua comparsa. Se la giornata di domani non dovrebbe subire grosse variazioni, sabato ecco un vero e proprio ribaltone con una nuova ondata di piogge, neve in quota e grandine. Lainteresserà molte zone italiane ma si tratterà di un fenomeno transitorio e di breve durata che andrà via velocemente subito dopo il weekend così come è arrivata.Ad essere colpite saranno soprattutto leche negli ultimi giorni sono stati investite da neve e freddo, poi rimonterà la fase anticiclonica e il sole ritornerà a splendere.

Se l’inverno è ormai alla porte sembra che marzo non sarà un mese particolarmente tranquillo. Pioggia in abbondanza, dagli ultimi aggiornamenti del modello meteo inglese ECMWF, che calcola le anomalie termiche per le prossime settimane, marzo registrerà valori superiori alla media di circa 3-5°C. Un valore del tutto anomalo di caldo che rappresenterebbe un nuovo record confermando il trend climatico in atto volto al riscaldamento.

Secondo le proiezioni ufficiali il tempo atmosferico sarà piuttosto instabile e dinamico caratterizzato da un alternarsi di perturbazioni atlantiche e rimonte anticicloniche. Di fatto nel loro incidere le Basse Pressioni andranno a richiamare venti più caldi ricchi di umidità dai quadranti meridionali fornendo l'energia necessaria per avere rovesci e temporali intensi su specie al Centro Nord. Sulle Alpi tornerà anche la neve, a tratti copiosa e abbondante oltre i 1000-1200 metri di quota nelle principiali località sciistiche. Secondo l’ipotesi del modello meteo americano GFS invece l’Alta Pressione sparirebbe proprio dal continente e il Vortice Polare, in abbassamento di latitudine, piloterebbe una raffica di perturbazioni atlantiche ancora più incisive sul nostro Paese con temperature più basse. Le Regioni del Sud al momento rimarrebbero più ai margini protette dall’Anticiclone che garantirebbe tempo più stabile e soleggiato con valori termici fin sopra i 20°C.