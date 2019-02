Grave in ospedale! L'ex GF Patrizia Bonetti aggredita e picchiata da 3 donne

Secondo '', la ragazza sarebbe stata aggredita da tre donne al termine di una serata a Milano. L' influencer ed ex di Gianluca Vacchiè una degli ex protagonisti dell’ultimol'ex gieffina che ha partecipato all’edizione condotta da Barbara D’Urso e poi vinta da Alberto Mezzetti sarebbe stataall’uscita del cinema Odeon, in zona Duomo a Milano danon identificate armate di caschi e sarebbe poi stata. A darne notizia è la rivista Corona Magazine –, che pubblica anche una foto della Bonetti dopo l’aggressione e racconta quanto sarebbe accaduto.“”.

Il Corona Magazine continua : “Nonostante i ripetuti colpi di casco subiti, Patrizia è riuscita ad alzarsi e difendersi, tentando anche una fuga, ma le tre sono passate a maniere ancora più forti tirandole i capelli e strappandole alcune ciocche, lasciandola praticamente senza capelli su tutta la parte destra del volto”. Il magazine racconta i dettagli di quanto avvenuto e pubblica anche un video del posto in cui Patrizia sarebbe stata picchiata. La Bonetti, che non ha voluto commentare l’accaduto, sarebbe stata subito ricoverata in ospedale dopo il pestaggio.

Le tre, che non sono state ancora identificate, “successivamente si sono date alla fuga e all’arrivo delle autorità competenti era ormai troppo tardi. Non sono state identificate a causa dell’assenza di telecamere nella zona e Aida disperata si è sfogata cercando di riprenderle ma con scarsi risultati. Patrizia Bonetti è attualmente ricoverata in ospedale in condizioni gravi e non ha voluto raccontare ancora nulla ai mass-media riguardo questo evento traumatico”.