Ma come fai a stare con lui? Gigi D'Alessio sbotta per Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono ormai lasciati definitivamente alle spalle la crisi sentimentale che li aveva tenuti a lungo distanti. La bellissima cantante ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di, chiamando a raccolta amici, colleghi e parenti. La coppia è apparsa nuovamente insieme e felice anche sui social. Lo stesso cantante napoletano ha pubblicato sualcune foto della serata, tra le quali una in cui si mostrano teneramente abbracciati.

“Grazie di cuore a tutti per gli auguri, i regali, e la bellissima festa a sorpresa di ieri sera organizzata da Anna!”, ha scritto il cantante a corredo della foto che lo vede con la compagna durante l’indimenticabile serata: “È stato un compleanno bellissimo, insieme alla mia famiglia, ai miei amici e insieme a tutti voi, che vi fate sempre sentire forte! Grazie davvero, vi voglio bene”. Entusiasta la reazione dei follower, anche se un commento tra i tanti ha fatto infuriare Gigi. “Ma come fai a stare con lui? Tu sei bellissima, potresti avere il mondo” ha scritto un utente rivolgendosi ad Anna. Immediata la replica di Gigi, che non ha usato mezzi termini. “Str…o! Il mondo l’ha già trovato con me”.