Anticipazioni Uomini e Donne, ecco la scelta di Ivan Gonzalez

siamo ormai quasi giunti verso il momento della scelta di, che arriverà nel serale di venerdì 1° marzo. Il modello spagnolo sembra avere le idee abbastanza chiare su chi preferire tra Sonia e Natalia… Le anticipazioni tuttavia rivelano che l’ex tentatore potrebbe ricevere un inaspettato ‘no’ da parte della sua scelta... Il sitoche la scelta di Ivan sarebbe ricaduta su, e la ragazza avrebbe risposto di sì. Delusione perche però potrebbe presto consolarsi tornando a corteggiare l’altro tronista, come l‘indizio disseminato da lei stessa sui social fa pensare.

Intanto tra Stefano Torrese e Pamela Barretta del Trono Over potrebbe già essere finito l’idillio. A insinuare che la coppia stia mostrando segni di cedimento è una lettrice del blog ilvicolodellenews.it che ha inviato una segnalazione piuttosto dettagliata con tanto di prove fotografiche. Il bel cavaliere sarebbe stato beccato in un noto centro commerciale di Milano in compagnia di un’altra donna. Si tratterebbe, secondo l’accurata descrizione, di una ragazza di circa 20 anni e dai capelli biondi. Quella giovane donna bionda potrebbe essere chiunque, ammette la stessa segnalatrice, anche una parente. C’è poi da considerare che le puntate del Trono Over di Uomini e Donne vengono registrate giorni prima della messa in onda: sarà successo qualcosa tra i due durante la registrazione che ancora i fan non sanno? Sta di fatto che la segnalazione, per sicurezza, è stata inviata anche a Gianni Sperti.