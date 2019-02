Tutta la notte insieme! Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino?

L'indiscrezione arriva dal... pare cheabbiano passato la notte insieme. il gossip si è scatenato da quando voci più che consistenti avrebbero riferito di un ritorno di fiamma tra i due ex,poi quando De Martino, ha parlato di “” con l’ex moglie, non ci sono stati più dubbi.Adesso il servizio di Alfonso Signorini sembra confermare tutto. La coppia è stata paparazzata mentre, proprio il giorno prima della partecipazione di lui al programma di Mara Venier. Pare che il ballerino sarebbe arrivato – con un borsone da viaggio – a casa di Belen il sabato pomeriggio e sarebbe andato via domenica mattina.

Belen lo scorso week-end è stata bloccata a casa con la febbre, la showgirl non si sentiva bene e ha dovuto rinunciare alla partecipazione a Sanremo Young, programma in cui riveste il ruolo di giurato. Quindi l'ex marito le sarebbe stata vicino per prendersi cura di lei e del figlio Santiago. Per il settimanale i due sarebbero addirittura in dolce attesa... Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino? Belen e Stefano nell'ultimo periodo sono stati sorpresi in atteggiamenti molto intimi e lei stessa ha confessato di volere un altro figlio. Il ballerino a Domenica In ha detto : “Tra di noi ci sarà un’unione a prescindere nella vita non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la madre di mio figlio e a mostrare un’unione familiare a Santiago. È una cosa che non può fare male a nessuno”.