Aveva 51 anni! E' morto Rosalinda, il pappagallo di Pippi Calzelunghe

La piccola- protagonista dell'omonimo romanzo del 45 - aveva tra i suoi protagonisti il simpatico, un pappagallo che ha interpretatonellaandata in onda dagli anni 70... purtroppo Douglas è morto, aveva ben 51 anni. L' animale, appartenente alla specie ara scarlatta, ha perso la vita nella giornata di sabato nello zoo di Karlsruhe, in Germania, dopo una breve malattia. La notizia della morte di Rosalinda è stata riportata dal quotidiano di Stoccolma "". Nonostante ilsia morto di malattia, ha comunque raggiunto un'età notevole per un esemplare della sua specie, il il direttore dello zoo Matthias Reinschmidt : "".

Douglas era in Germania da 2016, dopo il trasferimento dallo zoo di Malmo, in Svezia, ed era diventato famoso in tutto il mondo grazie alla serie televisiva in cui ripeteva numerose volte la battuta "Io ti voglio fare solo il solletico col coltello". La notizia ha avuto un'importante ripercussione anche sui social media, dove i fan dello show hanno condiviso il loro addio a Douglas.