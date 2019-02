La manifestazione ecologica “Proteggiamo la Bellezza” alla Tomba di Cicerone di Formia

Una iniziativa che alla ecologia ha unito la bellezza archeologica dei beni che un territorio possiede : parliamo die il luogo oggetto dall’intervento dei volontari che si sono alternati in due ore circa di pulizia è il, un luogo suggestivo dove per secoli viaggiatori da ogni dove sono passati per vederlo in tutta la sua maestosità. E la, che gestisce questo bene che è di competenza del Mibact, quando lo deve usare per fare le sue manifestazioni archeologiche all’area aperta, visto l’immenso spazio all’aperto che richiama il silenzio, richiama il sacro rispetto della morte, di una vita che era e che ora non è più, visto come è morto il celebre oratore ed avvocato nonché senatore della repubblica romana, si è impegnata il 24 febbraio a fare una operazione che il responsabile Vito Auriemma ha definito di “cura” del sito archeologico.

Si sa che quando ci sono queste giornate bisogna avere una giornata ottimale per la venuta delle persone che vogliono passare una domenica diversa, all’insegna del volontariato e della bellezza, come recita il cartellone della iniziativa dedicata alla cura del proprio tesoro, ma proprio la cattiva giornata del 23 febbraio, che ha danneggiato anche due alberi di media grandezza posti nel sito di questa area archeologica, nonché l’allerta meteo che era stato dato dalla Protezione Civile Regionale che terminava alle 14 del 24 febbraio, hanno fatto desistere diverse persone ad arrivare in questo luogo, ma quelli che c’erano,compresi due americani di buona volontà, hanno lavorato di buona lena dando una immagine molto diversa a quello che fino a poco tempo fa poteva avere, e grazie anche al fattivo contributo della Formia Rifiuti Zero, la società municipalizzata del Comune di Formia, hanno dato veramente un bell’aspetto allo spazio esterno dello stesso mausoleo.

Anche perché nei prossimi mesi la Sinus Formianus dovrà organizzare delle manifestazioni culturali e quindi ha bisogno che tutto sia in ordine, sia in questo sito, ma anche in latri siti archeologici che questa associazione temporanea di imprese a l’onore e l’onore di poter gestire, e lo sta facendo da un paio d’anni con notevole competenza, una competenza peraltro certificata dalle diverse presenze che ogni volta si registrano, come quella ultima che si è avuta nel Cisternone Romano qualche settimana fa raccontando a grandi e piccini la storia mitologica di Hercules Dopo di che un bell’aperitivo per rinfrancare le persone presenti a questo lavoro ambientale e archeologico allo stesso tempo, e via per una nuova giornata da fare nei prossimi giorni, anche perché si sta avvicinando la primavera, tempo propizio per offrire spettacoli culturali d’eccezione alle persone che verranno in questi siti archeologici.