AIL : Borse di studio per medici specialisti in oncoematologia e personale del front office

“Una seconda borsa di studio (la prima è stata data lo scorso anno)dall’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi, mieloma () diper un medico specialista inche opererà con la strutturaappunto oncoematologica dell’ospedale di Carrara oltre ad una collaboratrice nelfront office presso il Centro Polispecialistico Monterosso il tutto per un valore dimolte migliaia di euro. La borsa di studio, come la precedente durerà un anno.” Lanotizia è stata data dal dottor Ezio Szorenyi presidente provinciale. in occasionedella cerimonia promossa da AIL apuana in occasione del cinquantesimoanniversario della fondazione Ail a livello nazionale e ventesimo a livelli provincialeche ha avuto per tema: "Il Dono e l'Amore"in collaborazione con Istituto artistico emusicale "Palma" di Massa e Istituto del marmo "Tacca"di Carrara.

Il Presidenteha aggiunto che “la raccolta fondi che continua è fatta grazie all’impegno dei moltivolontari in occasione delle campagne “Stelle di Natale” e “Uova di Pasqua” oltreall’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali che nel corrente annosaranno intensificati”. L’evento "Il Dono e l'Amore", molto partecipato, si è tenuto,come annunciato, nella sala del Nuovo Ospedale delle Apuane (NOA) a Massa.Oltre al presidente dell’Ail apuana Dr.Ezio Szorenyi, erano presenti il Dr.GiulianoBiselli Direttore Sanitario NOA; il Dr. Gabriele Mascara Segretario ConfartigianatoMassa Carrara; la Professoressa Cristina Podestà Responsabile dell’Istituto“Palma; la Professoressa Nardi Donatella Responsabile Istituto Tacca; il Prof. PierPaolo Della Pina del “ Palma”. Gli studenti hanno iniziato la manifestazione con unconcerto di pianoforte e violino: al pianoforte la Prof. Erminia Migliorini e Prof.Carla Mordan Violino entrambe del Liceo Musicale Massa; il fotografo FedericoInnocenti.

Subito dopo è re intervenuto il Dr.Ezio Szorenyi che ha ringraziato ipresenti numerosi e gli studenti e insegnanti dei due Istituti Palma di Massa eTacca di Carrara sottolineando che nel 2018 sia l'Istituto che “Palma” che “Tacca”hanno creato sculture che sono state esposte prima al Palazzo Rosso a Massa eora nell'atrio dell’ospedale NOA . Il dr Sereni ha ribadito anche “la collaborazionecon il reparto di Oncoematologia diretto dal Dr.Mambrini e in particolare con laDr.sa Della Seta Responsabile della Sezione Ematologia per assistere i pazientiaffetti da Malattie del Sangue e i loro parenti . Ha anche sottolineato l'importanzadel terzo settore e del volontariato nella società civile sopratutto per ribadire il2concetto di soldarieta' e del dono fattori fondamentali per la cura e la guarigione diterribili come le leucemie e i linfomi un tempo ne curabili ne tanto meno guaribili .Ha precisato infine che i fondi raccolti dall'AIL a livello nazionale soprattuttopermettono alla ricerca di evolversi consentono ai pazienti e ai loro familiari di potercontare su un adeguato supporto. Garantiscono la formazione di tutte le figure cheruotano intorno alla malattia.

L’Ail ha ricordato Sereneyi a livello nazionalesoprattutto sostiene la formazione e l’aggiornamento di medici, biologi, infermieri etecnici di laboratorio attraverso l'erogazione di borse di studio, prestazioniprofessionali e contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Promuoveseminari per i pazienti per garantire loro un confronto diretto con gli specialisti delsettore e informazioni sempre aggiornate sulla loro malattia. Collabora sostenere lespese per assicurare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto diCellule Staminali. AIL garantisce finanziamenti per realizzare o ristrutturareambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiatureall’avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buonfunzionamento delle strutture. Ma soprattutto, tengono viva la speranza di chi crededi non avere più un futuro.

Il dr Sereneyi ha ringraziato i , i volontari, i medici, gliinfermieri, gli operatori sanitari, le Sezioni provinciali e tutti coloro che ogni giorno siadoperano affinché la speranza non muoia mai.Ha preso la parola Il Dr.Biselli prendendo la parola ha ringraziato AIL e gli Istitutiper le ottime opere di sculture in esposizione presso l'atrio del NOA....che concessovolentieri e che ha intenzione di fare anche in futuro. Infine ha parlato il Dr.Mascara segretario Confartigianato apuana patrocinatrice dell’evento che hasottolineato l'importanza della sua associazione per la Società civile. L’evento èterminato con il complesso d'archi che ha suonato alcuni pezzi come sottofondoalla mostra delle sculture esposte nell'atrio dell’ospedale NOA.